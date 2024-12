Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour l’Apple Watch Series 10 et le fait d’être motivé pour respecter au maximum ses objectifs de remise en forme pour 2025.

« Vous savez, la plupart des gens abandonnent leurs résolutions du Nouvel An le deuxième vendredi de janvier. Cela s’appelle la Journée de l’abandon », indique une voix off pour la publicité d’Apple. On voit à ce moment une femme sortir de chez elle pour courir, alors qu’il neige dehors. La publicité monte plusieurs scénarios de météo, avec notamment de la pluie et le beau temps.

« Et si on n’arrêtait pas tout de suite après avoir commencé ? Ou parce qu’il pleut ? Et si nous avions une motivation supplémentaire ? Cette année, et si un petit coup de pouce au poignet pouvait nous aider à arrêter d’arrêter ? », demande la voix off. On voit alors l’Apple Watch qui affiche une notification indiquant à la coureuse qu’elle a atteint son objectif de courir 5 miles (un peu plus de 8 kilomètres).

Apple espère donc que les porteurs d’Apple Watch vont être motivés par leur montre afin de continuer à faire du sport, surtout s’il s’agit d’une de leurs résolutions pour le passage à 2025. Il est certain qu’un coup de main peut être apprécié dans ce genre de situation.