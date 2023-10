Il ne faudrait pas s’attendre à beaucoup de nouveautés notables avec l’Apple Watch de 2024 si l’on en croit Ming-Chi Kuo. L’analyste indique qu’il est peu probable que la montre « ait des expériences innovantes significatives ».

Kuo explique que l’Apple Watch de 2024 n’aura pas le droit à un écran Micro-LED. Il précise qu’il faudrait plutôt attendre le modèle de 2025, tout en disant qu’il ne serait pas surpris qu’Apple reporte la nouveauté à 2026. Ce serait le même scénario pour la surveillance de la glycémie qui n’arriverait pas en 2024 et pourrait également louper 2025.

Ces informations peuvent surprendre sachant que Mark Gurman de Bloomberg a parlé d’une Apple Watch X pour 2024 afin de marquer le 10e anniversaire de la montre d’Apple. La rumeur parlait d’une révision en profondeur, avec notamment un boîtier plus fin et un système d’attache de bracelet magnétique. Il est toutefois possible que la gamme évolue en 2024 et que l’Apple Watch X soit une montre à part de l’Apple Watch Series 10.

D’autre part, Kuo indique que les livraisons d’Apple Watch devraient diminuer pour atteindre 36 à 38 millions d’unités en 2023, soit une baisse d’environ 15% d’une année sur l’autre.

Il conclut en soulignant que l’intégration de l’Apple Watch avec le casque Vision Pro pourrait créer une expérience de gestion de la santé inégalée et innovante afin d’accélérer les ventes de ces deux produits.