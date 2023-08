2024 marquera les 10 ans de l’Apple Watch et Apple profiterait de cet anniversaire pour lancer l’Apple Watch X, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Sa nouveauté de taille serait un changement de design plus que notable.

Jusqu’à présent, Apple a proposé une nouvelle Apple Watch chaque année, mais les changements sont généralement assez légers. Le design évolue peu et il en va de même pour le processeur. En effet, le processeur de l’Apple Watch Series 8 est aussi puissant que celui de la Series 7… et de la Series 6. Cela va changer cette année avec la Series 9, mais le design n’évoluera pas. L’année prochaine, il faut attendre à un changement visuel pour le 10e anniversaire.

Apple fait le nécessaire pour rendre l’Apple Watch X la plus fine possible, en incluant éventuellement un nouveau système de fixation magnétique pour attacher et changer les bracelets. Ce passage du système coulissant compatible avec le bracelet à un nouveau système d’attache magnétique vise à réduire l’encombrement et à libérer potentiellement plus d’espace interne pour la batterie.

On se souvient que l’iPhone X sorti en 2017 avait été un changement notable par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 7 sorti en 2016. Nous avons eu le droit à un nouveau design, l’écran OLED au lieu du LCD, Face ID au lieu de Touch ID, le retrait du bouton Home et un changement pour les capteurs photo. Il sera intéressant de voir si le changement général sera aussi radical avec cette fameuse Apple Watch X attendue dès 2024 par rapport à la Series 9 de cette année.