Apple n’a rien dit concernant le processeur de l’Apple Watch Series 7 pendant sa keynote et on comprend mieux pourquoi maintenant. La nouvelle montre dispose de la puce que l’Apple Watch Series 6 qui a vu le jour l’année dernière.

Nous avons généralement le droit à des comparaisons de performances entre une génération et une autre. C’est un moyen de voir ce que le nouveau processeur nous réserve. Mais cette fois-ci, ce fut silence radio pendant le passage de l’Apple Watch Series 7 lors de la keynote. Le site d’Apple ne mentionne également rien de particulier.

C’est en fouillant dans le code de Xcode, l’outil pour développer des applications pour les produits d’Apple, que le développeur Steve Troughton-Smith a fait la découverte. L’Apple Watch Series 7 a la même puce Apple S6 (t8301) que la génération précédente. Il ne s’agit même pas d’une variante avec un peu plus de puissance ou autre chose. C’est littéralement la même puce.

There is a reason Apple didn’t talk about the Apple Watch Series 7 CPU this year…

…and it’s because it’s the exact same as last year’s Series 6 👀 In fact it doesn’t even get a new model number, it’s effectively just a chassis tweak pic.twitter.com/mLsTNkdTNO

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2021