Il faut s’attendre à des améliorations au niveau des performances avec l’Apple Watch Series 9. La nouvelle montre devrait embarquer un nouveau processeur selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a évoqué le sujet sur Discord.

Pour rappel, l’Apple Watch Series 8 dispose du même processeur que l’Apple Watch Series 7… qui elle-même avait le même processeur que l’Apple Watch Series 6. Il n’y a donc pas d’améliorations des performances depuis quelques générations. Cela devrait changer dès cette année.

L’Apple Watch Series 9 aurait le droit à un nouveau processeur qui se base sur la puce A15 d’Apple. Il s’agit de la puce que l’on retrouve dans les différents iPhone 13, ainsi que les iPhone 14 et 14 Plus (les modèles Pro ont la puce A16).

Gurman ne donne pas beaucoup de détails, il se contente de dire que ce sera un nouveau processeur et non un modèle de la génération précédente qu’Apple modifie pour le faire passer comme une nouvelle puce.

Grâce à la nouvelle puce, l’Apple Watch Series 9 pourrait être plus rapide dans la navigation générale et pour l’utilisation des applications, ce qui se traduirait par des temps de chargement plus courts et potentiellement une meilleure autonomie. La nouvelle puce pourrait aussi contribuer à alimenter certaines des fonctionnalités qu’Apple prévoit de lancer avec watchOS 10. Si l’on en croit les rumeurs, Apple travaille à la refonte de l’interface watchOS en mettant l’accent sur un nouveau système de widgets.

L’Apple Watch Series 9 devrait donc être plus puissante, mais il ne faudrait pas s’attendre à un changement particulier pour ce qui est du design général de la montre.