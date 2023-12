L’Apple Watch X de 2024 aura le droit à des changements et l’un d’entre eux serait de ne pas supporter les bracelets disponibles pour les montres existantes.

Si l’on en croit le leaker Kosutami, « les connecteurs de la nouvelle génération d’Apple Watch ont été entièrement revus ». Il indique dans un autre message sur X (ex-Twitter) que « les connecteurs actuels prennent beaucoup de place ». Cela expliquerait donc l’envie pour Apple de proposer un nouveau format plus compact, ce qui impose de devoir utiliser de nouveaux bracelets.

Oh and let’s talk about the exactly reason: current connectors takes a lot of space

