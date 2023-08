L’Apple Watch Series 9 ne devrait pas être une grosse mise à niveau, si ce n’est une nouveau processeur pour toujours plus de puissance. Mais un autre changement pourrait aussi lieu : un nouveau bracelet magnétique.

Selon les informations de Kosutami, l’Apple Watch Series 9 aura le droit à un nouveau bracelet fabriqué à partir d’un matériau tissé et doté d’une boucle magnétique. Ce serait similaire au bracelet boucle moderne qui existe déjà. Le prix serait de 99$ aux États-Unis et probablement 99€ en Europe, étant donné que le bracelet boucle unique tressé est déjà à ce tarif aux États-Unis et en France.

Il faudrait s’attendre à ce que ce nouveau bracelet magnétique soit disponible sur l’Apple Watch Series 9, mais pas forcément pour l’Apple Watch Ultra 2. Les deux nouvelles montres devraient logiquement être annoncées le 12 septembre prochain, aux côtés de la présentation des iPhone 15 à la keynote d’Apple.

L’Apple Watch Series 9 devrait garder le design général de la Series 8. Le vrai changement serait sous le capot avec la puce S9 qui proposerait un nouveau processeur plus puissant. Actuellement, les Apple Watch Series 6, 7 et 8 proposent les mêmes performances parce que le processeur est virtuellement identique entre les trois modèles.