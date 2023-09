D’ici quelques heures, Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme d‘Apple Watch (en sus des iPhone 15/15 Pro), une gamme accompagnée probablement de nouveaux bracelets FineWoven réalisés en fibres végétales… ou en un composé de nylon et de polyester recyclés (les rumeurs se contredisent sur ce point). De facto, il n’y aurait plus de bracelets en cuir vendus dans les boutiques en ligne ou physiques d’Apple. Le matériau FineWoven serait aussi présent dans des coques pour iPhone et Apple présenterait cette nouveauté comme un effort écoresponsable supplémentaire et comme un moyen aussi de réduire l’empreinte carbone sur la supply chain des accessoires pour iPhone/Apple Watch.

Le leaker Kosutami a réussi à mettre la main sur l’un des prototypes de ces bracelets (voir ci-dessus), qui s’avèrerait somme toute élégant, léger, et doux au toucher (selon le leaker). Le bracelet serait aussi recouvert d’une couche protectrice qui le rendrait résistant aux éclaboussures, mais ce dernier ne serait pas adapté pour les activités marines par exemple (plongée, natation, etc.). Les bracelets FineWoven seraient disponibles en 6 coloris, mais trois seulement devraient être présentés lors de la keynote de ce soir. Enfin, et toujours selon Kosutami, le fabricant de ces bracelets serait le même qui fabrique déjà les bracelets pour l’Apple Watch Ultra, les matériaux étant en provenance du Japon.