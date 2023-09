Apple propose aujourd’hui de commander les bracelets à maillons magnétiques en tissage fin (FineWoven) pour l’Apple Watch. Adieu donc l’usage du cuir, Apple utilise ici le même matériau que pour les coques des iPhone 15. Un choix qui ne plaît pas à tout le monde au vu de la qualité quelque peu discutable, tout particulièrement pour le prix demandé.

Voici comment Apple présente le bracelet à maillons magnétique :

Le Bracelet à maillons magnétiques en tissage fin s’enroule élégamment autour du poignet et se fixe comme par magie, grâce à des aimants moulés flexibles qui se courbent légèrement pour assurer un maintien sûr et confortable tout au long de la journée. Fabriqué dans un micro-sergé résistant, le matériau en tissage fin a un toucher doux et velours. Il a également été conçu dans le respect de l’environnement. Il se compose à 68 % de matières recyclées post-consommation et réduit considérablement les émissions de carbone par rapport au cuir.

On retrouve du polyester 68% recyclé post-consommation et des terres rares 100% recyclées dans les aimants. C’est compatible avec les Apple Watch de 38 mm, 40 mm, 41 mm, 42 mm, 44 mm, 45 mm et 49 mm.

Le bracelet à maillons magnétique pour Apple Watch est disponible au prix de 99 euros sur l’Apple Store en ligne. Les premières livraisons se feront à la fin octobre.