Les rumeurs commençaient à être insistantes, et Mark Gurman de Bloomberg confirme : en plus des coques pour l‘iPhone 15, Apple proposerait aussi des bracelets en simili-cuir FineWoven pour l’Apple Watch. Apple tenterait même d’écouler les bracelets cuir Hermès auprès de ses employés avec des réductions de 90% sur le prix initial, l’objectif étant de vider les stocks. Au moment d’écrire ces lignes, tous les bracelets Hermès auraient été vendus., mais cela ne signifie pas pour autant qu’Hermès va arrêter le vrai cuir. Apple continuerait en effet de proposer certains bracelets Hermès tout en cuir, ce qui pourrait faire un peu tâche si l’objectif d’Apple est de se montrer toujours plus respectueux de l’environnement et de la cause animale…

Update on that assumption: I’m told that Apple last month started offering employees its Hermes leather accessories (and leather link bands) at up to 90% off. Clearly some inventory clearing going on. The internal deal continues but everything is out of stock. https://t.co/fBrLlTY9kC

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2023