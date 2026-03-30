La première bêta d’iOS 26.5, disponible dès maintenant, ne contient aucune nouvelle fonctionnalité de Siri liée à l’intelligence artificielle avec Apple Intelligence. Après deux glissements successifs et une promesse de lancement qui remonte à juin 2024, la refonte de Siri attendra désormais iOS 27 et son lancement public en septembre 2026.

Pas de Siri IA avec iOS 26.5

Apple avait présenté Apple Intelligence et le nouveau Siri IA à la WWDC en juin 2024, en promettant un lancement avec une mise à jour d’iOS 18 dans le courant de 2025. Au printemps 2025, Apple reconnaissait un premier retard sans donner de nouvelle date précise, se contentant d’une arrivée en 2026. En interne, iOS 26.4 était devenu la cible, mais Mark Gurman de Bloomberg a révélé en février que des problèmes de précision persistants rendaient cet objectif intenable.

iOS 26.5 prenait alors le relais officieux. Des employés d’Apple ont confirmé que cette version embarquait dans les versions internes l’intégralité des fonctionnalités de Siri IA promises à la WWDC 2024. La bêta publiée aujourd’hui n’en montre aucune trace. Il reste théoriquement possible que ces fonctionnalités apparaissent dans une bêta ultérieure d’iOS 26.5, mais la fenêtre se referme rapidement : la WWDC 2026 aura lieu en juin, moment où iOS 27 sera officiellement présenté, rendant un lancement intermédiaire sur iOS 26.5 de moins en moins crédible.

Apple a promis une version remaniée de Siri pour 2026, sans préciser de date. Tant que le lancement intervient avant décembre, la promesse sera techniquement tenue. Mais pour les utilisateurs qui attendent depuis l’annonce initiale, ça commence à faire long : ce que Apple présentait en juin 2024 comme une évolution imminente n’aura pas vu le jour avant au moins deux ans.

Un Siri IA transformé en profondeur

Ce qui attend les utilisateurs en septembre n’est pas une simple amélioration incrémentale. iOS 27 doit transformer Siri en chatbot IA complet, doté d’une application autonome et d’un ensemble de fonctionnalités comparable à Gemini, Claude ou ChatGPT. La semaine dernière, des informations confirmaient qu’iOS 27 inclura également un système ayant pour nom Extensions permettant à des assistants tiers comme Gemini ou Claude de s’intégrer directement à Siri. Un saut considérable par rapport à l’assistant vocal actuel qui rend d’autant plus visible le fossé entre ce qu’Apple a présenté en 2024 et ce que les utilisateurs ont réellement entre les mains aujourd’hui.