Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 (build 23F5054h) d’iOS 26.5 sur iPhone et d’iPadOS 26.5 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 2 pour iOS 26.5 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec la bêta 2 d’iOS 26.5. La première a ajouté un nouvel espace « Lieux suggérés » qui affiche des recommandations basées sur les tendances locales, les recherches récentes de l’utilisateur et bien plus encore au niveau de l’application Plans. La mise à jour prépare aussi le terrain pour l’arrivée des publicités dans Apple Plans (aux États-Unis et au Canada). En outre, Apple continue de tester le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. De plus, des fonctionnalités d’interopérabilité supplémentaires sont testées en Europe, elles sont détaillées sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 2 d’iOS 26.5.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 2 de macOS 26.5 (build 25F5053d) sur Mac, de watchOS 26.5 (build 23T5553h) sur Apple Watch, de tvOS 26.5 (build 23L5455c) sur Apple TV et de visionOS 26.5 (build 23O5453d) sur Apple Vision Pro. Là encore, cela arrive deux semaines après la première version et cela concerne pour le moment les développeurs. La bêta publique équivalent ne va pas tarder.