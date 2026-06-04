Apple a publié son bilan annuel de l’App Store à quelques jours de la WWDC 2026 et avance un chiffre massif : 1 400 milliards de dollars de facturations et de ventes facilitées en 2025 avec les applications. Le fabricant associe immédiatement ce total à un autre argument, à savoir que 90 % des transactions concernées n’ont donné lieu à aucune commission pour Apple.

Apple cherche ici à montrer que l’App Store ne se limite pas à la commission de 15 % à 30 % sur les achats intégrés de biens numériques et qu’il constitue un environnement économique beaucoup plus large pour les développeurs. Le chiffre de 1 400 milliards de dollars, contre 1 300 milliards de dollars un an plus tôt, sert donc autant à mesurer une activité qu’à installer un rapport de force favorable sur la place réelle de sa commission.

Apple attribue 1 100 milliards de dollars aux biens et services physiques, un ensemble qui comprend notamment le commerce de détail, la livraison de courses, les services de transport avec chauffeur et le voyage. Les biens numériques représentent 149 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 131 milliards de dollars annoncés l’an dernier. Ce poste reste stratégique car c’est là qu’Apple prélève en grande partie sa commission.

La publicité intégrée aux applications ajoute un autre élément à l’écosystème économique présenté par Apple. L’entreprise chiffre ce segment à 151 milliards de dollars en 2025, après 150 milliards de dollars l’année précédente. L’ensemble dévoile un App Store dont le poids dépasse très largement le seul achat intégré et dont la croissance repose d’abord sur des usages marchands très variés.

L’intelligence artificielle se veut populaire sur l’App Store

Apple glisse aussi un signal clair sur l’intelligence artificielle à quelques jours de sa conférence développeurs. Le groupe révèle que 40 des 100 applications les mieux classées en 2025 proposaient des fonctions d’intelligence artificielle destinées au grand public. Apple ajoute que ces applications ont enregistré une croissance de facturation plus forte que celle des autres applications du top 100.

Cette mise en avant prépare le terrain pour la WWDC 2026. Il y aura une future ouverture de l’App Store à des agents IA, tandis qu’Apple doit déjà présenter ses propres avancées sur ce terrain avec une refonte de Siri sur iOS 27 et une intégration plus profonde de l’intelligence artificielle dans ses systèmes d’exploitation. Le groupe associe ce récit à la taille de sa base active, avec plus de 850 millions d’utilisateurs hebdomadaires moyens répartis sur 175 pays et régions.

Apple insiste enfin sur la progression géographique de l’App Store. Sur les six dernières années, les facturations et ventes facilitées par la plateforme ont plus que doublé en Chine. Aux États-Unis et en Europe, Apple affirme qu’elles ont plus que triplé.