Apple prépare l’App Store pour mieux prendre en charge les applications qui embarquent des agents IA ou des fonctions de codage assisté par l’intelligence artificielle, révèle The Information. Le groupe chercherait à ouvrir davantage la porte à ces nouveaux usages tout en conservant ses exigences de sécurité et de confidentialité.

Des agents IA en approche sur l’App Store

Le chantier part d’un constat simple : les règles actuelles de l’App Store ne conviennent plus avec certaines catégories d’applications qui deviennent populaires. En mars, Apple a commencé à bloquer des mises à jour de plusieurs applications de vibe coding au motif qu’elles enfreignaient l’interdiction d’exécuter du code capable de modifier leur propre fonctionnement ou celui d’autres applications.

Ce type d’application permet pourtant à des utilisateurs sans vraie expérience technique de créer des sites ou des applications via des agents IA et de simples instructions en langage naturel. C’est précisément ce décalage qui pousse Apple à revoir sa copie : ces usages gagnent en popularité, mais ils entrent mal dans un cadre pensé pour des applications plus « classiques ».

Le problème dépasse d’ailleurs le vibe coding. Les agents IA peuvent accomplir de manière autonome des actions complexes et générer des mini-apps à partir d’outils ou de capacités qui ne sont pas normalement compatibles avec les règles historiques de l’App Store. Apple veut donc trouver une manière de les intégrer sans ouvrir la voie à des comportements incontrôlés, comme des agents capables de supprimer des contenus ou de provoquer d’autres incidents.

Apple pourrait annoncer les nouveautés concernant les agents IA sur l’App Store lors de la WWDC 2026 le mois prochain. Il est toutefois possible que l’entreprise ne soit pas encore prête pour cette présentation.

Siri devient l’autre front sensible de l’IA chez Apple

En parallèle, Apple prépare aussi l’étape suivante côté interface. Siri doit être profondément revu dans iOS 27 et Apple a commencé à contacter des développeurs pour intégrer à Siri et à Apple Intelligence des fonctions applicatives comme la réservation de vols ou l’envoi d’invitations de calendrier.

Cette ouverture ne convainc pas tout le monde. Certains développeurs hésitent à brancher leurs applications à Siri parce qu’ils craignent de créer un nouveau point d’entrée pour des commissions imposées plus tard par Apple.

La position transmise à certains partenaires est prudente, mais pas totalement rassurante. Apple explique ne pas vouloir facturer de commissions au début de ces intégrations, tout en laissant entendre que des frais restent envisageables par la suite.

Les discussions ne concernent pas seulement les développeurs d’applications. Apple a aussi échangé avec Baidu, Alibaba et Tencent autour d’une intégration de Siri dans iOS 27, mais ces groupes ne voudraient pas se retrouver dans un schéma où l’accès à Siri finirait par être payant.