Apple a envie de miser davantage sur les jeux et prépare une nouvelle application iPhone qui va faire office de hub. Les détails sont dévoilés par 9to5Mac.

La nouvelle application combine les fonctionnalités de l’App Store et du Game Center en un seul endroit. Elle n’est pas censée remplacer le Game Center. En réalité, elle s’intégrera au profil Game Center de l’utilisateur.

Apple proposera plusieurs onglets, dont un onglet « Jouez maintenant », un onglet pour les jeux de l’utilisateur, ses amis, etc. Dans l’onglet « Jouez maintenant », les utilisateurs trouveront du contenu éditorial et des suggestions de jeux. L’application affichera également des défis, des classements et des succès. Les jeux de l’App Store et de l’Apple Arcade figureront dans la nouvelle boutique.

Apple proposera également des événements spéciaux et des informations sur les mises à jour importantes. En outre, Apple expérimente une sorte d’intégration avec FaceTime et iMessage dans sa nouvelle application de jeux, peut-être pour aider les joueurs à communiquer entre eux. La société envisage également de permettre aux développeurs de proposer des mini-jeux basés sur les App Clips.

Sur le papier, il semblerait qu’Apple veuille proposer un système similaire à ce que proposent l’application Xbox de Microsoft et l’application PlayStation sur iPhone.

Il n’y a pas encore d’informations sur la date de sortie de cette application d’Apple focalisée sur les jeux. Peut-être avec une mise à jour d’iOS 18 ou plus tard avec iOS 19. Quant à Apple Arcade, cela reste intégré à l’App Store… pour l’instant du moins.