Après avoir déjà bien enrichi son service de jeux mobiles via son catalogue Netflix Games, la marque au N rouge vient de lâcher dans l’App Store Netflix Game Controller (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), une app qui transforme l’iPhone… en manette de jeu virtuelle ! Problème, cette manette n’est évidemment pas compatible avec les jeux Netflix Games qui tournent déjà sur mobiles et il n’existe encore aucun service de jeu Netflix qui serait directement accessible sur son téléviseur. Nul doute cependant qu’un tel service devrait arriver bientôt, et qu’il sera donc très probablement compatible avec tvOS (Apple TV).

Quant au catalogue de titres de ce futur service, il sera probablement un clone de celui déjà proposé sur mobile via Netflix Games. On y trouve déjà des titres plutôt consistants, comme TMNT: Shredder’s Revenge, Highwater, Laya’s Horizon, OXENFREE 2, Spiritfarer, Immortality : Parallaxe, Moonlighter ou bien encore Soldats inconnus : Frères d’armes. Et évidemment, il faudra être abonné Netflix pour profiter d’un nouveau catalogue de jeux sur sa télé.