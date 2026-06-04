Le futur Siri IA d’iOS 27 reposera en partie sur une infrastructure extérieure inhabituelle pour Apple. Selon The Information, certaines requêtes du nouvel assistant s’appuyant sur Google Gemini passeront par les puces Blackwell B200 de Nvidia au sein de l’infrastructure Google Cloud.

Les GPU de Nvidia nécessaires pour le nouveau Siri

Le point le plus sensible concerne la sécurité des données. Apple activera la fonction de « confidential compute » (calcul confidentiel) de Nvidia qui chiffre les informations pendant leur traitement sur les cartes graphiques (GPU). Ce choix permettra d’utiliser une puissance de calcul cloud tout en conservant un niveau de protection compatible avec le positionnement habituel d’Apple sur la confidentialité.

Les puces Blackwell B200 font partie des GPU phares de Nvidia pour l’intelligence artificielle à grande échelle. Elles sont adaptées à l’entraînement et à l’inférence de très grands modèles IA avec des gains sur la mémoire, l’inférence et la coordination entre plusieurs GPU par rapport à l’architecture Hopper qu’elles remplacent.

La couche de sécurité de Nvidia joue ici un rôle décisif. Le « confidential compute » protège les données pendant leur traitement actif et Nvidia affirme que le système permet d’exécuter des charges IA sensibles dans des environnements cloud ou partagés avec des performances proches du natif. Pour Apple, cela offrira une façon de profiter d’une infrastructure externe sans abandonner totalement la maîtrise des garanties de sécurité.

Un choix inhabituel pour Apple

Ce montage technique tranche avec l’approche historique d’Apple. L’entreprise cherche d’ordinaire à garder la main sur les composants critiques de ses produits, alors qu’ici une partie du futur Siri dépendra à la fois de Google Cloud et des GPU de Nvidia.

Le point encore flou concerne Private Cloud Compute. Apple a déjà lancé cette architecture serveur pour certaines fonctions IA, mais on ne sait pas encore comment elle s’articulera avec ce nouveau Siri IA et iOS 27. L’enjeu n’est donc pas seulement technique : il dira aussi jusqu’où Apple est prêt à externaliser sa couche IA pour accélérer le déploiement de ses fonctions les plus ambitieuses.