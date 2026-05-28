Une nouvelle fuite révèle comment Apple va intégrer techniquement le modèle Gemini de Google dans son infrastructure d’intelligence artificielle pour iOS 27, entre le traitement local et recours au cloud, avec des compromis sur la confidentialité. Cela impliquera l’usage des cartes graphiques de Nvidia, révèle The Information.

Avec iOS 27, Apple va utiliser une version de Gemini de Google pour entraîner par distillation un modèle IA plus compact, capable de fonctionner directement sur ses appareils sans connexion au cloud. Cette approche place le traitement local au centre de sa stratégie, conformément à ses engagements habituels sur la vie privée.

Pour accélérer cet effort de réduction des modèles, Apple a pour projet des acquisitions de sociétés spécialisées. Le fabricant d’iPhone a notamment envisagé de racheter Liquid AI, une entreprise basée à Cambridge dans le Massachusetts, spécialisée dans l’exécution de modèles IA directement sur les appareils.

Google et Nvidia en renfort pour les requêtes complexes

Le modèle Gemini complet de Google compte des milliers de milliards de paramètres, une puissance de calcul qu’Apple n’a pas réussi à faire fonctionner sur sa propre infrastructure serveur baptisée Private Cloud Compute. Pour y remédier, Apple a décidé de faire tourner une partie des requêtes adressées au nouveau Siri IA d’iOS 27 sur Google Cloud, via une version sous licence de Gemini.

Apple a par ailleurs approuvé ces dernières semaines l’utilisation de la technologie Confidential Compute de Nvidia dans cet environnement, ce qui implique le recours aux GPU de Nvidia sur Google Cloud. Cette fonction de sécurité chiffre les données et les modèles IA pendant leur traitement, au prix d’un léger ralentissement des requêtes, mais cela permet à Apple de maintenir ses garanties sur la protection des données d’utilisateurs. Malgré ce basculement partiel vers des serveurs tiers, Apple prévoit de conserver la marque Private Cloud Compute pour désigner l’ensemble de son infrastructure IA pour le cloud, y compris les portions hébergées chez Google.

Apple présentera le nouveau Siri IA avec iOS 27 le 8 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026.