L’iPhone anniversaire de 2027 pourrait inaugurer l’un des plus grands changements de design depuis l’iPhone X. Selon de nouvelles sources venues de Corée, Apple travaillerait sur un écran OLED incurvé sur les quatre côtés, capable de donner l’impression d’un smartphone presque entièrement recouvert de verre.

Un écran plié sur les quatre bords dès 2027

Ce futur modèle, attendu pour les 20 ans de l’iPhone, adopterait une dalle dite à « courbure sur quatre bords ». L’objectif serait de faire disparaître visuellement les bordures, avec un affichage qui descendrait légèrement sur les côtés, le haut et le bas de l’appareil.

La première génération de cette technologie reposerait sur une cathode en alliage magnésium-argent. Ce choix permettrait à Apple de lancer plus rapidement ce design spectaculaire, mais avec quelques compromis possibles, comme une: distorsion de l’image, une luminosité moins homogène ou un échauffement plus sensible dans les zones incurvées.

Une version améliorée déjà prévue pour 2028

Samsung Display et LG Display mobilisés

Apple prévoirait donc une seconde étape dès 2028, avec l’adoption d’électrodes transparentes en oxyde d’indium-zinc. Cette technologie, plus transparente, devrait réduire les pertes de luminosité et les défauts visuels sur les bords incurvés, tout en permettant de resserrer encore les bordures.

Samsung Display et LG Display auraient déjà été sollicités pour préparer cette transition industrielle. LG a récemment annoncé un investissement de 1 106 milliards de wons dans ses infrastructures OLED (environ 732 millions d’euros), un montant que plusieurs observateurs associent au développement de ces nouvelles dalles.

Si ces informations se confirment, l’iPhone des 20 ans pourrait donc jouer le même rôle symbolique que l’iPhone X en 2017, c’st à dire marquer avant tout une rupture visuelle forte avec les gammes précédentes d’iPhone.