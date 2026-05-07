Apple renforce son ancrage environnemental en Inde avec une nouvelle série d’initiatives autour des énergies renouvelables, du recyclage et de l’entrepreneuriat vert. La firme de Cupertino annonce un investissement initial de 100 crores de roupies (environ 9 millions d’euros), pour développer de nouvelles capacités d’énergie propre dans le pays.

150 mégawatts d’énergie renouvelable avec CleanMax

Apple va étendre son partenariat avec CleanMax, l’un des acteurs indiens des énergies renouvelables, afin de soutenir la création de plus de 150 mégawatts de capacité supplémentaire. Si l’on en croit le géant américain, cette production pourrait alimenter environ 150 000 foyers indiens moyens par an.

Sarah Chandler, vice-présidente d’Apple chargée de l’environnement et de l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement, affirme que « l’engagement d’Apple pour l’environnement est aussi un moteur d’innovation ». Cette dernière ajoute que le groupe est « fier d’investir dans l’économie indienne de l’énergie propre » tout en protégeant les ressources naturelles du pays.

Recyclage, plastique et entrepreneuriat vert

Un enjeu stratégique pour la chaîne d’approvisionnement

Apple s’associe aussi à WWF-India pour renforcer les systèmes de recyclage et de gestion des déchets, avec pour objectif de réduire la pollution plastique et limiter les fuites de matériaux dans les écosystèmes locaux.

Le groupe soutient également Acumen et son programme dédié aux solutions énergétiques pour les moyens de subsistance. Ces initiatives visent notamment le stockage à bas coût pour les petits agriculteurs, les camions frigorifiques électriques pour les aliments et les médicaments, ainsi que la création d’emplois pour des femmes conductrices de véhicules électriques.

Cette offensive « verte » intervient alors que l’Inde devient un maillon essentiel pour Apple sur le plan industriel. Une part croissante des iPhone y est assemblée, dans une stratégie destinée à réduire la dépendance à la Chine.