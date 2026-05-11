La principale nouveauté d’iOS 26.5, disponible maintenant sur iPhone, est le support du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS. Cela avait été remarqué pendant la bêta et Apple confirme aujourd’hui que c’est bel et bien disponible.

Enfin le chiffrement de bout en bout pour le RCS avec iOS 26.5

Pour rappel, le RCS est le successeur du SMS qui propose une expérience similaire à iMessage (images et vidéos en bonne qualité, conversations de groupe, confirmations de lecture et plus encore), avec comme grand intérêt de supporter iOS et Android, là où iMessage se limite aux produits Apple.

Avant iOS 26.5, les RCS étaient (comme les SMS) envoyés en clair. Votre opérateur pouvait techniquement lire le contenu du message, tout comme un gouvernement ou un hacker. Avec le chiffrement de bout en bout pour le RCS sur iPhone avec iOS 26.5 et sur les smartphones Android avec l’application Google Messages, ce n’est plus possible.

Apple indique :

Apple et Google ont mené une initiative intersectorielle visant à intégrer le chiffrement de bout en bout aux Rich Communication Services (RCS), rendant ainsi plus sûr et plus confidentiel ce format de messagerie multiplateforme qui remplace les SMS traditionnels. À partir d’aujourd’hui, la messagerie RCS chiffrée de bout en bout commence à être déployée en version bêta pour les utilisateurs d’iPhone équipés d’iOS 26.5 auprès des opérateurs compatibles, ainsi que pour les utilisateurs d’Android disposant de la dernière version de Google Messages. Lorsque les messages RCS sont chiffrés de bout en bout, ils ne peuvent pas être lus pendant leur transfert entre les appareils. Les utilisateurs sauront qu’une conversation est chiffrée de bout en bout lorsqu’ils verront une nouvelle icône de cadenas dans leurs discussions RCS. Le chiffrement est activé par défaut et sera automatiquement activé au fil du temps pour les conversations RCS nouvelles et existantes.

Pas compatible avec les opérateurs français au départ

Apple propose une liste sur son site qui recense les opérateurs compatibles avec le RCS chiffré. Malheureusement, aucun des opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile) n’est marqué comme compatible pour le moment. C’est surprenant parce qu’Apple a fait des tests avec eux il y a quelques mois. Mais il faudra patienter dans l’Hexagone.

Le chiffrement de bout en bout fait partie du profil universel RCS 3.0. Celui-ci inclut également la modification et la suppression de messages, la prise en charge multiplateforme de la fonctionnalité Tapback, ainsi que la possibilité de répondre à des messages spécifiques lors de conversations multiplateformes.