La messagerie entre les smartphones Android et les iPhone franchit une nouvelle étape avec l’arrivée progressive de l’édition de messages RCS. Cette fonctionnalité permet maintenant aux utilisateurs Android de modifier leurs messages envoyés vers des iPhone. Cela viendra plus tard sur iOS.

Le RCS, à savoir le successeur du SMS, propose (plus ou moins) une expérience similaire à iMessage entre les iPhone et les smartphones Android. On retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio

Néanmoins, certaines fonctionnalités manquaient encore lors du lancement du RCS inter-plateformes. Apple et Google travaillent progressivement à combler ces lacunes. L’édition de messages représente justement l’une de ces améliorations qui commence à se déployer.

Les utilisateurs d’iPhone peuvent modifier leurs iMessages depuis longtemps, tandis que les possesseurs d’Android ont cette possibilité depuis environ un an pour leurs conversations RCS. Cependant, une incompatibilité technique empêchait ce système de fonctionner entre les deux plateformes.

L’édition du RCS est là

L’origine du problème résidait dans les spécifications du standard RCS. Lorsque Google a initialement lancé l’édition de messages sur Android, cette fonctionnalité ne faisait pas partie de la spécification RCS officielle. Apple ayant basé son implémentation sur le standard officiel de l’époque (Universal Profile 2.4), l’édition restait impossible pour les conversations inter-plateformes.

La situation a évolué cette année avec l’annonce de la spécification Universal Profile 3.0 par la GSM Association (GSMA). Cette nouvelle version intègre officiellement l’édition de messages et le chiffrement de bout en bout.

Au cours de la semaine écoulée, certains utilisateurs Android ont découvert qu’ils pouvaient désormais modifier leurs messages RCS envoyés vers des iPhone. Comme l’indique Android Authority, le processus reste simple : après l’envoi d’un message, un appui prolongé révèle une icône d’un crayon. Cette icône permet de récupérer le texte original dans la zone de réponse pour le modifier et le renvoyer.

Cette fonction opère avec les iPhone sous iOS 18.5 et la bêta iOS 26, dans les conversations individuelles comme de groupe, avec la même fenêtre de 15 minutes qui existe déjà pour l’édition entre appareils de même marque.

Du côté Android, l’expérience correspond aux attentes. En revanche, sur iPhone, le message modifié apparaît comme un nouveau message précédé d’un astérisque. Par ailleurs, les utilisateurs d’iPhone ne peuvent toujours pas éditer leurs messages RCS envoyés vers Android. Apple mettra probablement à jour son application Messages avec iOS 26 pour gérer correctement l’édition de RCS, mais aucun calendrier n’a été communiqué.