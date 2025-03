Konami mise gros sur sa célèbre franchise JRPG Suikoden . L’éditeur des Metal Gear Solid s’apprête à distribuer une compilation de remasters de Suikoden I & II, prépare un animé Suikoden, et vient aussi d’annoncer un tout nouveau tiré de la franchise et qui sera uniquement disponible sur les plateformes iOS et Android. Baptisé Suikoden Star Leap, ce jeu mobile sera un free-to-play blindé de microtransactions, ce qui signifie probablement (et bien malheureusement) qu’il ne faut pas s’attendre à un titre aussi profond et ambitieux qu’ont pu l’être les précédents titres de la franchise.



Si l’on met de côté ce modèle économique forcément clivant, force est de constater que le premier trailer du jeu dévoile un enrobage graphique très proche de celui des précédents Suikoden. On retrouve aussi les combats au tour par tour ainsi qu’une bande originale orchestrale et à priori très qualitative. Tout n’est donc peut-être pas perdu malgré le choix du free-to-play. Suikoden Star Leap n’a pas encore de date de sortie, mais devrait selon toute logique (et au vu du trailer) être disponible dans le courant de l’année 2025.