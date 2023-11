Mais qui peut donc arrêter Netflix Games ? La division jeu mobile de Netflix vient en effet d’annoncer que GTA The Trilogy intègrera le catalogue Netflix dès le 14 décembre prochain ! Pour rappel aux quelques ermites du fond, Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est un remaster de GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas. Les joueurs pourront précommander le titre sur le Play Store et l’App Store dès demain 30 novembre !

Cet énorme « banger » vient clôturer une année « jeu » particulièrement probante du côté de la firme au N rouge, avec notamment Kentucky Route Zero, Before Your Eyes, les deux jeux Oxenfree, Immortality, Spiritfarer ou bien encore Dead Cells. L’année 2024 promet d’être tout aussi chaude avec les arrivées programmées de Katana Zero, Death’s Door et Hades. Evidemment, il faut bénéficier d’un compte Netflix actif pour profiter de toutes ces merveilles.

Malgré cette avalanche de jeux « hautement compétitifs », il se murmure que Netflix Games n’attirerait qu’une part infime des abonnés Netflix, ce qui tendrait à prouver que la plupart des utilisateurs mobiles ne veulent pas jouer à de gros jeux sur leur smartphone et préfèrent sans doute à l’énième clone de Candy Crush Saga. Finalement, Apple Arcade et sa curation aux fraises sont peut-être finalement la stratégie « causal » à suivre.