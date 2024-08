Ok, c’est du free-to-play et le gameplay semble terriblement casual. Mais tout de même, on mentirait en disant que ce Disney Pixel RPG ne nous fait pas de l’oeil avec ses graphismes pixel-art vraiment mignons à croquer. Développé par le studio japonais Gungho, ce RPG avec combats au tour par tour met en scène les personnages les plus connus de l’univers Disney, de Mickey Mouse (y compris dans sa version originelle) au Génie d’Aladdin en passant par Cendrillon, Winnie l’Ourson, Dingo, etc. Les éléments de customisation seront a priori nombreux (il faut bien faire marcher la machine à cash, free to play oblige…) et le gameplay au tour par tour se limitera à devoir gérer quelques coups d’attaque et de défense avec l’application de bonus/items en prime (on n’est pas chez Atlus).

On note aussi que les équipes de héros peuvent indifféremment intégrer des personnages « gentils » à côté de « méchants » (par exemple la méchante Reine de Cendrillon peut combattre à côté de Cendrillon elle-même). Disney Pixel RPG devrait arriver dans l’App Store le 7 octobre prochain, sachant que le jeu (dont on avait encore rien vu jusque là) était initialement listé à début septembre.