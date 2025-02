L’intégration de ChatGPT est déjà une réalité sur Apple Intelligence et il y aura prochainement Gemini de Google. Apple est en train de faire le nécessaire au niveau de ses serveurs.

En même temps que la sortie de la bêta d’iOS 18.4, Apple a opéré à un changement au niveau du code de ses serveurs pour ajouter le mention « Google » aux côtés de « ChatGPT » pour les intégrations d’Apple Intelligence, comme l’indique Aaron Perris.

Apple's backend has revealed that the next 3rd party iOS-AI integration will be Google Gemini pic.twitter.com/0rIuJhT5Lj

— Aaron (@aaronp613) February 21, 2025