HP, Asus et Acer adoptent la mémoire chinoise CXMT : Apple et Dell sous pression

La pénurie mondiale de mémoire commence à rebattre les cartes de la chaîne d’approvisionnement informatique. HP, Asus et Acer utiliseraient désormais de petites quantités de DRAM provenant du fabricant chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT) dans certains ordinateurs portables d’entrée de gamme commercialisés hors des États-Unis.

CXMT profite de la pénurie mondiale de DRAM

Jusqu’ici, Samsung, SK Hynix et Micron dominaient très largement l’approvisionnement des grands constructeurs. Mais l’explosion des infrastructures d’intelligence artificielle pousse ces groupes à privilégier la mémoire HBM et les composants destinés aux serveurs, au détriment de la DRAM conventionnelle. Samsung avait déjà alerté sur les conséquences de cette pénurie pour les PC et smartphones.

HP, Asus et Acer auraient validé les puces de CXMT après plusieurs mois de tests. Les volumes restent modestes, mais ce passage à une utilisation commerciale représente une étape importante pour le groupe chinois, désormais capable de s’insérer dans les produits de grandes marques internationales.

Dell pourrait suivre, Apple reste freiné par Washington

Dell aurait également évalué la DRAM de CXMT. Son importante clientèle d’entreprises et d’administrations américaines pourrait toutefois rendre une adoption plus délicate, notamment en raison des exigences de sécurité et de traçabilité des composants.

Apple fait face au même problème à une échelle encore supérieure. Confronté à l’envolée du prix de la mémoire, le groupe a déjà accepté d’importantes hausses tarifaires chez Samsung. Il a parallèlement demandé un feu vert politique pour acheter de la RAM à CXMT et discuté avec plusieurs fabricants chinois.

A ce stade, le principal obstacle n’est plus vraiment technique mais géopolitique. Si la pénurie persiste en 2027, l’arrivée de CXMT chez HP, Asus et Acer risque fort d’accentuer la pression sur Apple et Dell pour diversifier à leur tour leur supply chain.