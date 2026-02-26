Apple aurait accepté sur-le-champ une hausse de prix de 100 % sur les modules de RAM (LPDDR5X) de 12 Go fournis par Samsung pour la production des iPhone Air et iPhone 17 Pro, selon le média coréen Dealsite. Ces modules, qui coûtaient environ 30 dollars début 2025, atteignent désormais environ 70 dollars, et Samsung avait initialement prévu de ne demander qu’une augmentation de 60 %.

L’acceptation immédiate d’Apple, face à une ouverture de négociation de l’ordre de 100 % présentée par Samsung comme une tactique, dit tout de l’état du marché. SK Hynix et Micron ont réorienté une part croissante de leurs capacités de production vers la High Bandwidth Memory (HBM) destinée aux serveurs d’IA, laissant la RAM mobile en pénurie sévère. Les fabricants de smartphones n’ont plus le luxe de négocier : sécuriser le volume prime sur le prix.

Samsung n’est pas épargné par la pénurie de RAM qu’il contribue à créer. La production initiale des Galaxy S26 repose sur un approvisionnement à parts égales entre la division semi-conducteurs de Samsung et Micron, et les deux fournisseurs ont prévu d’importantes hausses après le premier lot. Samsung envisagerait de répercuter une partie des surcoûts sur le prix de vente des Galaxy S26 à l’avenir, tout en tentant de limiter les dégâts grâce à l’intégration de sa puce maison Exynos 2600 dans environ 30 % des exemplaires. En Europe, les Galaxy S26 et Galaxy S26+ ont la puce Exynos 2600, mais le Galaxy S26 Ultra embarque la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Pas de hausse de prix attendue pour les iPhone 18

Apple, de son côté, choisirait d’absorber la pression plutôt que de la répercuter sur les clients. L’analyste Ming-Chi Kuo a précédemment indiqué que les prix de départ des iPhone 18 et iPhone 18 Pro resteraient inchangés. Tim Cook, le patron d’Apple, a reconnu lors d’un récent appel suivant les résultats financiers que la hausse des prix des puces aurait « un peu plus d’impact » sur les marges brutes, sans remettre en cause les prévisions de croissance du chiffre d’affaires de 13 % à 16 % pour le trimestre en cours.