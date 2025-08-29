Apple renforce sa présence en Chine en lançant une boutique officielle sur Douyin, la version chinoise de TikTok, permettant aux utilisateurs d’acheter des iPhone et autres produits avec Douyin Pay.

Une boutique Apple sur Douyin

Douyin, propriété de ByteDance (également maison-mère de TikTok), est un réseau social exclusif à la Chine continentale et à Hong Kong. Avec plus de 760 millions d’utilisateurs actifs mensuels, Douyin jouit d’une popularité massive, comparable à celle de TikTok. La plateforme intègre une place de marché permettant aux utilisateurs d’acheter directement auprès de divers commerçants. Aujourd’hui, Apple a rejoint ces rangs, comme l’a repéré IT Home.

La boutique d’Apple sur Douyin propose des produits comme l’iPhone avec des prix alignés sur ceux de Tmall, la plus grande plateforme de commerce en ligne en Chine. Il y a aussi l’iPad, le Mac, les AirPods et le HomePod. Les clients peuvent régler leurs achats via Douyin Pay avec la possibilité de payer en 12 mensualités sans intérêt.

Pour marquer son arrivée sur Douyin, Apple a créé un logo exclusif inspiré de l’esthétique de Douyin/TikTok, avec un logo Apple en verre rehaussé de reflets cyan et magenta. Les acheteurs bénéficient également du soutien d’experts Apple et de vidéos pratiques pour faciliter la transition vers les produits de la marque, ce qui peut aider pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Une réponse à la popularité de Douyin

Mi-août, il a été rapporté qu’Apple testait l’intégration de Douyin Pay au niveau de l’App Store en Chine, permettant aux utilisateurs de lier leurs comptes pour effectuer des achats d’applications. Si cette intégration est approuvée, elle pourrait élargir encore l’écosystème d’Apple sur Douyin.

En débarquant sur le réseau social chinois, Apple capitalise sur l’influence massive de la plateforme pour toucher un public jeune et connecté. Cette initiative reflète une stratégie pour s’adapter aux particularités du marché chinois, où les plateformes locales dominent les habitudes d’achat.