Lors d’une interview accordée au Shanghai Securities News, la vice-présidente d’Apple pour la Chine continentale, Ge Yue, a révélé que la firme de Cupertinoi avait investi 20 milliards de dollars dans le pays au cours des cinq dernières années dans la production « intelligente et verte ». La VP d’Apple a souligné en outre que plus de 80 % des 200 principaux fournisseurs mondiaux d’Apple possèdent des usines en Chine, et que le pays se situe à la pointe mondiale de la fabrication « intelligente ». Ces investissements massifs témoignent de l’engagement profond d’Apple envers l’écosystème industriel chinois, et ce malgré la délocalisation hors de Chine d’une part de plus en plus importante de la supply chain.

Ge Yue a également insisté sur l’importance de la participation d’Apple à la Chain Expo et estimé que la simple présence d’Apple à ce salon favorisait la coopération industrielle, améliorerait la visibilité des fournisseurs, et attirerait les talents et les capitaux. Cette année, Apple était présent à l’événement aux côtés de trois fournisseurs chinois — Sunwoda, Shandong Innovation et Justec — afin de mettre en valeur les progrès dans les processus de fabrication « intelligents », le développement durable et la valorisation du capital humain.