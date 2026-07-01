Apple discute avec CXMT et YMTC, deux fabricants de RAM chinois, pour acheter leurs puces destinées aux appareils vendus en Chine. Cette piste, politiquement explosive aux États-Unis, répond à une pénurie mondiale qui a déjà forcé Apple à relever les prix des Mac, des iPad, du Vision Pro et de ses appareils domotiques.

Apple cherche à élargir son portefeuille de fournisseurs au-delà de Samsung, SK Hynix et Micron. Selon Bloomberg, les discussions portent sur ChangXin Memory Technologies (CXMT) et Yangtze Memory Technologies (YMTC) sans accord finalisé à ce stade. Si elles aboutissent, ces négociations feraient passer la base d’approvisionnement de RAM d’Apple de trois à cinq acteurs. Les discussions entre Apple et CXMT avaient été évoquées il y a quelques jours par le Financial Times.

Le dossier est sensible pour des raisons géopolitiques autant qu’industrielles. YMTC figure sur la liste 1260H du Pentagone depuis janvier 2024 et CXMT y a été ajoutée en 2025. Cette liste est un registre qui recense des entreprises chinoises jugées liées à l’armée chinoise (PLA) et menaçant la sécurité nationale américaine. Apple n’a pas besoin d’une autorisation formelle pour acheter auprès de ces groupes chinois, mais Tim Cook, le patron d’Apple, a sollicité des responsables de l’administration Trump, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, afin d’atténuer les retombées politiques d’un tel choix.

La RAM manque partout, Apple inclus

La pression sur les approvisionnements vient de l’explosion de la demande liée à l’intelligence artificielle. Les data centers absorbent une part croissante de la production mondiale de mémoire vive, au détriment de l’électronique grand public. Apple a déjà décrit cette situation comme sans précédent et affirme n’avoir « jamais constaté une hausse des prix des composants aussi importante et aussi rapide ».

Les fournisseurs historiques ne parviennent pas à combler l’écart entre l’offre et la demande. Les coréens Samsung et SK Hynix ont pourtant annoncé plus de 880 milliards de dollars d’investissements pour deux usines chacun, tandis que l’américain Micron accroît aussi ses dépenses aux États-Unis. Malgré cet effort, Apple a annoncé la semaine dernière une hausse de prix sur l’ensemble de ses Mac, iPad, Vision Pro et d’autres appareils.

Un pari sous surveillance

Apple réserverait la RAM chinoise aux appareils vendus en Chine, ce qui limiterait l’exposition directe du fabricant tout en soulageant sa chaîne d’approvisionnement. Cette option reste néanmoins risquée dans un contexte où les États-Unis durcissent leur regard sur les entreprises soupçonnées de soutenir l’appareil militaire chinois. La présence de CXMT et YMTC sur la liste du Pentagone suffit à rendre tout rapprochement hautement inflammable sur le plan politique.

Cette manœuvre montre à quel point la crise de la mémoire rebattrait les cartes du secteur. Apple cherche une solution pour maintenir ses volumes et contenir la pression sur ses marges, alors même que ses partenaires coréens et américain ne suivent plus le rythme imposé par l’IA.