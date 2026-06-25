Apple a annoncé aujourd’hui d’importantes hausses de prix pour ses produits. Cela va du Mac à l’iPad, en passant par l’Apple Vision Pro, le HomePod ou l’Apple TV 4K. Tout cela est en lien avec la pénurie de RAM qui touche le secteur de la tech.

« Nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions »

Apple a réagi aujourd’hui à ses hausses de prix. Dans un communiqué transmis à Reuters, le fabricant indique :

Nous n’avons jamais constaté une hausse des prix des composants aussi importante et aussi rapide. Jusqu’à présent, nous avons protégé nos clients de ces hausses, mais nous en sommes désormais arrivés à un point où nous devons commencer à augmenter les prix d’un certain nombre de produits, notamment ceux de l’iPad et du Mac, comme c’est le cas aujourd’hui. Nous savons que cette nouvelle n’est pas de bon augure et nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions.

Dans une autre déclaration à Bloomberg, Apple déclare que « l’expansion rapide des data centers dédiés à l’IA a entraîné une hausse extraordinaire de la demande en mémoire et en stockage ».

En soi, la hausse de prix n’est pas une surprise. Tim Cook, le patron d’Apple, l’avait annoncée il y a peu, évoquant la pénurie de RAM impliquant une hausse importante des coûts pour la mémoire vive et le stockage essentiellement. Toutefois, le dirigeant n’avait pas dit quels seraient les produits concernés ni quand aurait lieu l’augmentation. Nous savons maintenant : c’est à partir d’aujourd’hui.

Voici les hausses de prix pour les produits Apple :

MacBook Neo : 699 euros -> 799 euros (+ 100 euros)

699 euros -> 799 euros (+ 100 euros) MacBook Air : 1 199 euros -> 1 399 euros (+ 200 euros)

1 199 euros -> 1 399 euros (+ 200 euros) MacBook Pro : 1 899 euros – 2 199 euros (+ 300 euros)

1 899 euros – 2 199 euros (+ 300 euros) iMac : 1 499 euros -> 1 799 euros (+ 300 euros)

1 499 euros -> 1 799 euros (+ 300 euros) Mac Studio : 2 299 euros -> 2 999 euros (+ 700 euros)

2 299 euros -> 2 999 euros (+ 700 euros) i Pad Air : 669 euros -> 819 euros (+ 150 euros)

669 euros -> 819 euros (+ 150 euros) iPad Pro : 1 199 euros -> 1 319 euros (+ 200 euros)

1 199 euros -> 1 319 euros (+ 200 euros) iPad mini : 559 euros -> 689 euros (+ 130 euros)

559 euros -> 689 euros (+ 130 euros) Apple Vision Pro : 3 699 euros -> 3 999 euros (+ 300 euros)

3 699 euros -> 3 999 euros (+ 300 euros) HomePod mini : 109 euros -> 139 euros (+ 30 euros)

109 euros -> 139 euros (+ 30 euros) HomePod : 349 euros -> 399 euros (+ 50 euros)

349 euros -> 399 euros (+ 50 euros) Apple TV 4K : 169 euros -> 229 euros (+60 euros)

Il reste encore une méthode pour avoir les anciens prix, c’est de passer par les revendeurs. Voici les liens directs vers Amazon, Fnac, Boulanger ou encore Darty.