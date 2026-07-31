Apple a récemment augmenté les prix de plusieurs produits, dont les Mac et iPad. Aujourd’hui, Tim Cook a justifié cette hausse lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers.

Une hausse des prix à cause de la RAM

Voici ce qu’a déclaré le patron d’Apple :

En matière de tarification, nous avons augmenté nos prix à contrecœur, je dirais. Et nous l’avons fait parce que nous sommes confrontés à ce que je qualifierais de crue centenaire sur le marché de la mémoire avec des hausses exponentielles de leurs prix. C’est donc ce qui a motivé cette décision. En ce qui concerne notre philosophie en matière de montants en dollars ou de pourcentages, nous examinons les volumes, le chiffre d’affaires et la marge, puis nous prenons une décision commerciale quant à la manière de gérer la situation. Il ne s’agit donc pas d’une formule mathématique qui nous conduit à un résultat spécifique ni d’une analyse se limitant à un seul aspect. Nous prenons en compte ces trois dimensions et réfléchissons en termes de long terme plutôt que dans une perspective à 90 jours.

Pour rappel, la hausse de prix des produits Apple s’échelonne de 30 euros à 700 euros. C’est le Mac Studio qui a le plus souffert en passant de 2 299 euros à 2 999 euros.

Quelques produits Apple échappent pour l’instant à l’augmentation des prix, dont les iPhone, Apple Watch et AirPods. Mais on se doute qu’ils seront les prochains sur la liste. Il est d’ailleurs fort probable que la hausse les concernant s’appliquera dès septembre avec les nouveaux modèles, dont les iPhone 18 Pro et iPhone Ultra pliable. Selon certains analystes, la hausse pour l’iPhone 18 Pro Max pourrait être de l’ordre de 300 dollars.

Enfin, Tim Cook a déclaré qu’Apple s’attend à devoir supporter des coûts de RAM plus élevés au cours du trimestre en cours, même si la société pourra compenser en partie cette hausse grâce à la baisse des coûts de certains composants autres que la mémoire et à ses stocks.