Apple a déjà annoncé qu’il y aura une hausse de prix pour ses produits à cause de la pénurie de RAM. Mais Tim Cook, qui a fait l’annonce, a omis un détail crucial : la date de mise en place des nouveaux tarifs.

Une hausse de prix imminente chez Apple

Si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, la hausse de prix des produits Apple est imminente. Il indique :

Concernant les hausses de prix d’Apple, il faut imaginer qu’elles sont assez imminentes. Aucune autre raison de les signaler maintenant. Je noterais également que l’offre Back to School d’Apple est très imminente et il pourrait être judicieux de les lier ensemble comme un tampon. Quoi qu’il en soit, cela arrive bientôt. Ce n’est pas quelque chose pour l’automne.

Il faut s’attendre à ce que la hausse de prix touche tous les produits Apple, de l’iPhone au Mac, en passant par l’iPad et le reste. Une récente analyse a suggéré que l’iPhone 18 Pro, qui arrivera en septembre, pourrait prendre 300 dollars par rapport à son prédécesseur, ce qui représenterait une hausse de 27 %.

Il faut savoir qu’il y a déjà eu une hausse sur le Mac mini, avant même l’annonce de Tim Cook. Le prix pour le premier modèle est passé de 699 euros à 949 euros. Cela prépare déjà le terrain pour les autres modèles d’ici les prochains jours ou prochaines semaines.

Pour ceux qui ne le savent pas, la pénurie de RAM s’explique essentiellement par les data centers dédiés à l’intelligence artificielle. OpenAI (ChatGPT), Anthtropic (Claude), Google (Gemini) et les autres commandent énormément de RAM à large bande passante, ce qui explique la pénurie actuelle. Il y a trois gros fabricants de mémoire vive : Samsung, SK Hynix et Micron. Ils construisent de nouvelles usines pour fabriquer toujours plus de RAM. Mais il va falloir patienter avant que celles-ci soient réellement opérationnelles.