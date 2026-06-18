La pénurie de RAM touche tout le monde et cela inclut Apple, avec Tim Cook annonçant aujourd’hui que le fabricant va augmenter ses prix pour les iPhone et les autres produits.

Les produits Apple vont voir leurs prix augmenter

« Malheureusement, les hausses de prix sont inévitables », a déclaré le patron d’Apple au Wall Street Journal. « Nous faisons de notre mieux pour amortir les hausses considérables qui nous sont répercutées et nous avons essayé de protéger nos clients de ces hausses, mais la situation est devenue intenable ».

Tim Cook n’a pas précisé quelles seront les hausses exactement. Mais il faut s’attendre à ce qu’elles touchent les iPhone, iPad, Mac et d’autres produits du fabricant. Pour rappel, Apple a déjà augmenté le prix du Mac mini en le passant de 699 euros à 949 euros. Le dirigeant reste également discret sur le moment où Apple appliquera réellement la hausse de prix à cause de la pénurie de RAM.

Naturellement, tout cela n’est pas une bonne nouvelle pour les produits existants et ceux à venir. On pense notamment aux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et à l’iPhone Ultra pliable qui arriveront en septembre. L’iPhone 17 Pro débute à 1 329 euros. Il faut s’attendre à ce que l’iPhone 18 Pro monte encore plus haut. Et que dire de l’iPhone Ultra, dont les rumeurs ont annoncé un prix dépassant le cap des 2 000 dollars. On pourrait bien aller encore plus haut.

Selon le cabinet TechInsights, Apple devrait augmenter le prix des iPhone 18 Pro de 270 dollars pour maintenir sa marge actuelle.

« Je n’ai jamais rien vu de tel », dit Tim Cook

Tim Cook précise que les prix de la mémoire vive et du stockage constituent tous deux des enjeux pour l’entreprise, bien qu’il se soit concentré en particulier sur le marché de la RAM, soulignant l’augmentation des allocations destinées à la mémoire à large bande passante, tout particulièrement utilisée pour les serveurs d’intelligence artificielle.

« L’offre est insuffisante à un moment où les consommateurs veulent des appareils et où les fabricants de mémoire répercutent d’énormes hausses de prix », a déclaré le patron d’Apple. « Nous avons absolument besoin que les prix et l’offre de mémoire reviennent à des niveaux raisonnables pour les produits grand public. C’est l’essentiel ».

Ce sont les data centers dédiés à l’intelligence artificielle qui commandent énormément de RAM à large bande passante, ce qui explique la pénurie actuelle. Il y a trois gros fabricants de mémoire vive : Samsung, SK Hynix et Micron. Ils construisent de nouvelles usines pour fabriquer toujours plus de RAM. Mais il va falloir patienter avant que celles-ci soient réellement opérationnelles.

Il y a également des sociétés chinoises qui produisent de la mémoire vive. Peut-on s’attendre à avoir de la RAM chinoise dans les produits d’Apple ? « Je pense que toutes les options doivent être envisagées. Je pense que nous devrions examiner l’ensemble de l’offre », fait savoir Tim Cook.

Peut-on s’attendre à ce qu’Apple se lance dans la production de RAM ? Négatif, répond Tim Cook. « Nous ne pouvons pas tout faire. Nous savons ce que nous savons bien faire ». Il conclut en disant que cette grosse hausse de prix des composants avec la pénurie de RAM est du jamais vu dans sa carrière. « Je n’ai jamais rien vu de tel, où que ce soit, en plus de 40 ans ».