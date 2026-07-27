Apple teste une nouvelle fonction sur macOS 27 Golden Gate qui permet de rechercher des emojis comme on peut le faire sur Discord ou Slack en utilisant deux points.

Comme l’a découvert mactracker, un flag désactivé dans la bêta de macOS 27 (mais qu’il est possible d’activer manuellement) propose de trouver rapidement un emoji. Il suffit d’utiliser : suivi d’une recherche. Par exemple, vous commencez à écrire :smiling et une liste va apparaître avec tous les emojis ayant dans leur nom smiling (souriant). Il ne reste plus qu’à sélectionner celui que l’on souhaite.

Actuellement, il faut ouvrir le sélectionneur d’emojis pour avoir la liste et/ou faire une recherche. L’idée est de gagner du temps ici avec les deux points.

En l’état, la nouveauté de macOS 27 fonctionne sur les applications s’appuyant sur AppKit. Cela inclut TextEdit, Notes, Siri, Raccourcis, Contacts et Calendrier. Dans les applications Mail et Rappels, les vues principales s’appuient sur WebKit. Cette nouvelle commande ne fonctionnera donc pas lors de la rédaction de messages ou de nouveaux rappels, mais des suggestions d’emojis s’afficheront dans les champs de recherche ou dans le champ « Objet » des e-mails.

Comment tester la recherche d’emojis avec deux points sur macOS 27

Si vous avez la bêta de macOS 27 et souhaitez tester la nouveauté, il suffit d’ouvrir le Terminal, d’entrer la commande suivante, puis de valider :

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && \

sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/Stickers InlineEmojiSearch -dict Enabled -bool true

Une fois que c’est fait, redémarrez votre Mac. Si vous souhaitez désactiver la nouveauté, lancez le Terminal et entrez la commande suivante :

sudo defaults delete /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/Stickers InlineEmojiSearch

Là encore, il faut redémarrer votre Mac.

À voir maintenant si cette fonctionnalité sera activée par défaut d’ici la version finale de macOS 27. Elle pourrait également arriver sur iPhone avec iOS 27.