Apple propose au téléchargement la bêta 1 (build 26A5353q)) de macOS 27, qui a pour nom Golden Gate. Elle débarque juste après l’annonce du système d’exploitation pour Mac à la keynote de la WWDC 2026. Elle concerne pour l’instant les développeurs, la bêta publique arrivera en juillet.

Bêta 1 pour macOS 27

Voici les Mac qui peuvent installer macOS Golden Gate :

MacBook Air avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro (16 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre Thunderbolt 3)

MacBook Neo

iMac (2020 et plus récent)

Mac mini (2020 et plus récent)

Mac Studio (2022 et plus récent)

Mac Pro (2019 et plus récent)

Pour installer la bêta de macOS Golden Gate, assurez-vous d’avoir un compte développeur (ou d’enregistrer votre compte Apple sur le programme gratuit dédié). Si c’est le cas, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Au niveau de la ligne de la section « Mise à jour bêta », cliquez sur la lettre « i ». Cliquez sur le menu déroulant et sélection l’option des bêtas pour les développeurs. Revenez en arrière et vous pourrez lancer le téléchargement.

Comme dit précédemment, la bêta concerne pour l’instant les développeurs. La bêta publique sera disponible en juillet. Quant à la version finale pour tout le monde, ce sera à l’automne (logiquement en septembre).