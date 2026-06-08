Apple a dévoilé aujourd’hui macOS 27, qui a pour nom Golden Gate, à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Il y a plusieurs nouveautés avec cette mise à jour, mais quels sont les Mac qui peuvent l’installer ?

Les Mac compatibles avec macOS 27

Voici la liste des Mac compatible avec la mise à jour :

MacBook Air avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Pro avec Apple Silicon (2020 et plus récent)

MacBook Neo

iMac (2021 et plus récent)

Mac mini (2020 et plus récent)

Mac Studio (2022 et plus récent)

Mac Pro avec Apple Silicon (2023)

Et voici ci-dessous la liste des Mac qui restent sur macOS Tahoe, puisqu’ils ne sont pas éligibles à macOS 27 :

MacBook Pro (16 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre Thunderbolt 3)

iMac (2020)

Mac Pro (2019)

Comme nous pouvons le voir, les Mac avec les processeurs Intel ne sont pas éligibles à macOS 27. Ce n’est pas une surprise pour le coup, Apple avait déjà prévenu l’an dernier que macOS Tahoe serait la dernière grosse mise à jour pour ces modèles. Désormais, il faut un Mac Apple Silicon (puces M1, M2, M3, M4, M5 et leurs variantes) pour avoir les nouveautés. Mais il est bon de noter qu’Apple ne va pas complètement abandonner les Mac Intel pour autant. En effet, macOS Tahoe va continuer de recevoir des mises à jour de sécurité.

macOS 27 arrive aujourd’hui en bêta pour les développeurs. La bêta publique sera disponible en juillet. Quant à la version finale pour tout le monde, ce sera à l’automne.