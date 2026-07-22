Apple propose aujourd’hui au téléchargement la deuxième bêta publique d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Elle arrive un peu plus d’une semaine après la première version et 48 heures après la bêta 4 pour les développeurs. La version publique d’aujourd’hui est identique à la bêta 4 pour les développeurs.

Parmi les nouveautés entre la première version et la deuxième, on retrouve l’indexation des fichiers qui recommence, Siri AI qui affiche un pop-up lors de la première utilisation, sept voix améliorées au niveau du rythme et de l’expression pour Siri et d’autres modifications. La liste complète est à retrouver sur cet article.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 27

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 27 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Dans le même temps, Apple propose la deuxième bêta publique de macOS 27 sur Mac, de watchOS 27 sur Apple Watch et de tvOS 27 sur Apple TV. Là aussi, cela arrive un peu plus d’une semaine après la version équivalente pour les développeurs.