iPhone : Apple a capté 49 % des revenus de smartphones au 2e trimestre, un record

Avec une part de 49 %, Apple a dominé le marché mondial des smartphones en valeur au deuxième trimestre de 2026 selon les données du cabinet Counterpoint Research. La firme de Cupertino, qui a publié hier ses résultats financiers, devance Samsung, Xiaomi, Oppo et Vivo sur les revenus dans un contexte de pénurie mondiale de RAM.

Près de la moitié des revenus grâce aux iPhone

La pénurie de mémoire a forcé la plupart des fabricants à augmenter leurs prix de vente pour préserver leurs marges. Apple a choisi l’inverse : la firme a maintenu ses tarifs stables, une décision qui tranche avec le reste du secteur et qui explique en grande partie sa performance financière du trimestre.

Aussi, le prix de vente moyen des iPhone a été 946 dollars cette fois-ci, contre 879 dollars un an plus tôt. Cette hausse est portée par la demande soutenue pour les iPhone 17, notamment le modèle standard et l’iPhone 17 Pro Max.

Les revenus d’Apple ont bondi de 22 % sur un an, un rythme qui lui permet de capter 49 % du chiffre d’affaires mondial du secteur, son record absolu pour un deuxième trimestre. Côté volumes, la marque atteint aussi son plus haut historique avec 21 % de part de marché pour les ventes, contre 17 % un an plus tôt, ce qui confirme que la hausse des prix ne s’est pas faite au détriment des ventes.

Le marché du smartphone sous tension

Le marché mondial progresse globalement de 7 % en valeur, mais la pénurie de mémoire vive redessine les rapports de force entre les fabricants. Cette tension se traduit par plusieurs mouvements distincts sur les parts de marché du trimestre :

Samsung conserve la première place en matière de ventes avec 23 % de part de marché, devant Apple.

Xiaomi voit ses ventes chuter de 26 % sur un an, sa part passant de 14 % à 11 %.

La Chine, l’Europe et les marchés émergents portent l’essentiel de la croissance d’Apple sur la période.

Xiaomi illustre la vulnérabilité des acteurs qui n’ont pas la même capacité qu’Apple à absorber la hausse des coûts de composants. Apple transforme la pénurie en avantage compétitif : la société capte davantage de valeur tout en gagnant du terrain sur les volumes, une combinaison rare dans un marché sous contrainte d’approvisionnement.