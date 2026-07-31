Apple a annoncé avoir dépassé le seuil de 1,5 milliard d’abonnements payants avec ses services, une étape confirmée par Tim Cook lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats trimestriels. Cette donnée s’accompagne d’un nouveau record pour la division des services qui a généré 30,74 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur le trimestre, en hausse de 12 % sur un an.

Ce cap de 1,5 milliard d’abonnements payants représente une hausse de 50 % par rapport au milliard d’abonnements enregistré en 2023, illustrant l’accélération de la stratégie d’Apple autour des services par abonnement. Un même utilisateur pouvant cumuler plusieurs abonnements simultanément, ce chiffre reflète davantage l’ampleur globale de l’écosystème que le nombre réel de clients distincts.

Une croissance portée par une base installée massive

Cette dynamique s’appuie sur une base installée de 2,5 milliards d’appareils actifs à travers le monde, un socle qui permet à Apple de multiplier les points d’entrée vers ses différents services payants. La division des services a d’ailleurs progressivement dépassé la croissance du matériel, devenant un moteur de revenus de plus en plus central pour l’entreprise.

Plusieurs éléments permettent de mieux cerner l’ampleur et la composition de cette performance trimestrielle. Le chiffre d’affaires des services pour le précédent trimestre (30,74 milliards de dollars) constitue un record historique pour cette période de l’année, contre 27,4 milliards de dollars un an plus tôt. Ce résultat reste toutefois légèrement inférieur aux attentes des analystes qui anticipaient environ 31,22 milliards de dollars.

Les 1,5 milliard d’abonnements couvrent à la fois les services propres d’Apple (iCloud+, Apple Music, Apple TV, App Store etc) et les abonnements tiers disponibles au sein des applications iOS, avec Apple qui prend une commission pouvant atteindre 30 %.

Les revenus des services incluent également la publicité, l’assurance AppleCare+, ainsi que les paiements, autant de segments qui contribuent à cette dynamique d’ensemble.

Plus tôt dans l’année, Apple avait déjà vu les comptes payants et les transaction atteindre des niveaux records, confirmant que cette croissance des abonnements ne relève pas d’un pic isolé mais bien d’une tendance de fond.