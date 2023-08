Apple a atteint un cap notable : un milliard d’abonnements payants aux différents services. Cela concerne notamment iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ ou encore Apple Fitness+. Il est bon de noter que cela regroupe également les abonnements aux applications tierces.

C’est Tim Cook, patron d’Apple, qui l’a annoncé lors de la publication des résultats financiers pour le précédent trimestre :

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons atteint un record historique de chiffre d’affaires dans les services au cours du trimestre de juin, grâce à plus d’un milliard d’abonnements payants, et nous avons constaté une force continue dans les marchés émergents grâce aux ventes robustes de l’iPhone. De l’éducation à l’environnement, nous continuons à promouvoir nos valeurs, tout en défendant l’innovation qui enrichit la vie de nos clients et laisse le monde meilleur que nous l’avons trouvé.