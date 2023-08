Apple a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale 2023. Cela correspond au deuxième trimestre dans notre calendrier. Cette période a surtout été marquée par le lancement de nouveaux Mac avec le MacBook Air de 15 pouces, le Mac Studio avec les puces M2 Max et M2 Ultra, ainsi que le tout premier Mac Pro Apple Silicon qui a le droit à la puce M2 Ultra.

Résultats Apple T3 2023

Cette fois, le chiffre d’affaires d’Apple a été de 81,80 milliards de dollars, contre 82,96 milliards de dollars à la même période un an plus tôt, ce qui représente une baisse de 1,4%. Le bénéfice s’établit ici à 19,88 milliards de dollars, en hausse de 2,26%. Le bénéfice par action ressort à 1,26 dollar, contre 1,20 dollar auparavant. Pour information, les analystes misaient sur un chiffre d’affaires de 81,7 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,19 dollar.

Voici le détail :

iPhone : 39,67 milliards de dollars de revenus ( -2,45% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 6,84 milliards de dollars ( -7,34% )

) iPad : 5,79 milliards de dollars de revenus ( -19,84% )

) Apple Watch et autres accessoires : 8,28 milliards de dollars ( +2,47% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 21,21 milliards de dollars ( +8,21% )

Suite à la publication des résultats, l’action d’Apple est en recul de 0,69% à 189,86 dollars en post-séance à la Bourse.

Déclaration des dirigeants

Tim Cook, patron d’Apple :

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons atteint un record historique de chiffre d’affaires dans les services au cours du trimestre de juin, grâce à plus d’un milliard d’abonnements payants, et nous avons constaté une force continue dans les marchés émergents grâce aux ventes robustes de l’iPhone. De l’éducation à l’environnement, nous continuons à promouvoir nos valeurs, tout en défendant l’innovation qui enrichit la vie de nos clients et laisse le monde meilleur que nous l’avons trouvé.

Luca Maestri, directeur financier :