Apple annonce avoir franchi un cap, celui d’avoir désormais plus de 2 milliards d’appareils actifs dans le monde. Cela concerne les iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch, HomePod et même les iPod (bien qu’il ne doit pas en rester beaucoup).

C’est Tim Cook qui a évoqué le sujet lors de la publication des résultats financiers d’Apple pour le premier trimestre de 2023, ce qui correspond au quatrième trimestre de 2022 dans notre calendrier. Le dirigeant a déclaré :

Alors que nous continuons tous à naviguer dans un environnement difficile, nous sommes fiers d’avoir la meilleure gamme de produits et de services que nous ayons jamais eue, et comme toujours, nous restons concentrés sur le long terme et menons avec nos valeurs dans tout ce que nous faisons. Au cours du trimestre de décembre, nous avons franchi une étape majeure et nous sommes ravis d’annoncer que nous comptons désormais plus de 2 milliards d’appareils actifs dans le cadre de notre base installée croissante.