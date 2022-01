Apple a publié des résultats records pour son quatrième trimestre 2021 (1er trimestre fiscal 2022). Plus de 120 milliards de dollars de CA, plus de 30 milliards de bénéfices, la firme de Cupertino se porte à merveille, et les gros chiffres ne s’arrêtent pas à la partie financière. Ainsi, Luca Maestri, le directeur financier (CFO) d’Apple, a tenu à préciser qu’1,8 milliard d’appareils Apple étaient en activité dans le monde (!) et que les services comptaient désormais 785 millions d’abonnés payants, soit 165 millions d’abonnements en plus sur l’année ! Maestri a aussi indiqué que le niveau d’engagement des utilisateurs (dans les services Apple) avait progressé sur le trimestre écoulé.

Luca Maestri a toutes les raisons de sourire. Apple a « superformé » lors de son premier trimestre fiscal

Avec une telle base installée, et au vu de la force d’attraction de l’écosystème pommé, Apple semble avoir les coudées franches pour se lancer sur les marchés de son choix. Demain la VR/AR, après demain la robotique, les voitures autonomes ou les IA du futur, y’a t-il même un champ technologique que ne puisse pas investir Apple avec cette force de frappe unissant un volume de clientèle inouï à des capacités financières hors norme ?