Apple a mis à jour l’App Store Connect avec de nouvelles questions destinées aux développeurs sur les capacités sociales de leurs applications, une mesure qui entrera en vigueur en septembre 2026 dans le cadre du renforcement des outils de contrôle parental d’iOS 27.

Ces capacités sociales couvrent trois mécanismes précis que les développeurs devront désormais déclarer. La redistribution de contenu, l’amplification de publications et l’interaction avec du contenu généré par les utilisateurs via un fil social ou une méthode de découverte similaire entrent toutes dans ce périmètre. Cette classification touchera potentiellement de nombreuses applications qui n’étaient pas initialement pensées comme des réseaux sociaux, notamment des jeux intégrant des fonctions de discussion ou de partage communautaire.

Les applications identifiées avec ces capacités sociales seront automatiquement placées dans la catégorie « Réseau social » de la section « Limites de temps » au niveau du contrôle parental d’iOS 27, indépendamment de leur classification habituelle sur l’App Store. Cette catégorie s’ajoute à celles déjà existantes (divertissement et jeux) et permet aux parents de gérer le temps d’écran de leurs enfants de manière différenciée selon le type d’application utilisée.

Les applications concernées afficheront également une mention « Réseau social » directement sur leur page produit de l’App Store, offrant ainsi une visibilité immédiate aux parents avant même le téléchargement. Un âge minimum de 13 ans s’appliquera automatiquement à ces applications. Les développeurs qui n’activent pas ces fonctionnalités sociales pour les utilisateurs de moins de 13 ans échapperont toutefois à cette classification, ce qui leur laisse une marge de manœuvre pour adapter leur application selon leur public cible.

Un calendrier qui laisse le temps aux développeurs

Les nouvelles questions apparaissent dès aujourd’hui sur l’App Store Connect, mais leur application concrète ne débutera qu’en septembre, au moment où les développeurs devront les renseigner pour toute nouvelle soumission ou mise à jour d’application. Ce délai de quelques mois donne aux développeurs le temps d’évaluer précisément si leurs fonctionnalités correspondent aux critères définis par Apple et d’ajuster leurs applications en conséquence si nécessaire.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des annonces faites lors de la WWDC 2026 sur la sécurité des enfants et le contrôle parental, avec l’arrivée du système « Limites de temps » sur iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Apple cherche ainsi à simplifier le travail des parents en leur offrant un outil de gestion du temps d’écran plus précis, tout en responsabilisant les développeurs sur la nature réelle des interactions sociales proposées par leurs applications. Cette démarche s’ajoute à un mouvement réglementaire plus large en matière de protection des mineurs en ligne qui pourrait à terme influencer les pratiques d’autres plateformes de distribution d’applications.