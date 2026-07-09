Lamborghini passe à la vitesse supérieure dans le spatial computing. La marque italienne propose désormais une application dédiée à l’Apple Vision Pro, pensée pour offrir une découverte immersive de ses modèles hybrides les plus récents. Disponible sur l’App Store du casque d’Apple, cette expérience permet d’observer les voitures en 3D, à l’échelle réelle ou en format réduit, directement dans son environnement ou dans un espace entièrement virtuel.

Des Lamborghini en taille réelle dans le salon

L’application exploite les commandes naturelles du Vision Pro, avec le regard et les gestes de la main. En mode Shared Space, l’utilisateur peut placer une voiture dans son garage, son salon ou tout autre lieu filmé par le casque. Le second mode plonge au contraire dans un décor numérique immersif, conçu pour examiner le véhicule sans contrainte physique.

Lamborghini présente cette application comme une manière de transformer son savoir-faire en « voyage numérique immersif ». Le constructeur promet aussi de permettre aux passionnés d’aller « sous la peau en fibre de carbone » de ses modèles afin d’en découvrir la structure, l’aérodynamique et la chaîne de traction hybride.

Quatre modèles disponibles dès le lancement

Au démarrage, l’expérience couvre les Temerario, Revuelto, Urus SE et Urus SE Performante. Les utilisateurs peuvent examiner les lignes extérieures, les détails de l’habitacle, les croquis du Centro Stile Lamborghini, mais aussi visualiser le châssis, les flux aérodynamiques ou les groupes motopropulseurs.

L’audio spatial complète la démonstration en adaptant le son des moteurs à la position de l’utilisateur autour du véhicule, renforçant l’impression de présence.

Une vitrine numérique pour l’automobile de luxe

Avec cette application, Lamborghini teste une nouvelle forme de showroom haut de gamme, plus spectaculaire et plus pédagogique, où l’Apple Vision Pro devient un outil de présentation pour clients, collectionneurs et évidemment passionnés de supercars.