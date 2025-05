Voilà qui ne devrait pas manquer de faire parler : en Europe, Apple a commencé à ajouter des messages d’avertissements sur les fiches descriptives des applications qui utilisent des systèmes de paiement externes. Et pour que l’utilisateur ne puisse pas passer à côté, ces avertissements sont précédés d’un gros point d’exclamation rouge à l’intérieur d’un triangle tout aussi rouge, soit le symbole d’alerte le plus critique chez Apple ! Le message stipule que « Cette app ne prend pas en charge le système de paiement privé et sécurisé de l’App Store. Elle utilise des achats externes ». L’une des premières appls à recevoir cet avertissement est Instacar, une application hongroise d’évaluation automobile comptant des milliers d’avis positifs. Ce message d’alerte pourrait s’avérer assez dissuasif – alors même que les plateformes de paiements externes sont aujourd’hui parfaitement sécurisées – ce qui est sans doute l’objectif d’Apple.

A noter qu’Apple commence à ajouter ces messages d’alerte peu de temps après avoir été condamné à une amende de 500 millions d’euros par la Commission européenne pour avoir enfreint le Digital Markets Act (DMA) en limitant la capacité des développeurs à informer les utilisateurs des options de paiement alternatives. Par ailleurs, une juge américaine a récemment interdit à Apple d’afficher de tels messages d’alerte à vocation « dissuasive »… ce qui pourrait bien donner quelques idées aux membres de la Commission européenne .