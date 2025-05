Il y a quelques heures, Spotify annonçait avoir soumis une mise à jour à Apple pour proposer les paiements externes au niveau de son application iOS aux États-Unis. Il se trouve qu’Apple a déjà validé la mise à jour. Le constructeur est obligé de le faire à la suite de sa défaite lors du procès contre Epic Games.

Voici maintenant ce que l’application de Spotify peut afficher aux États-Unis :

Une porte-parole de Spotify a déclaré :

Dans une victoire pour les consommateurs, les artistes, les créateurs et les auteurs, Apple a approuvé la mise à jour de l’application de Spotify aux États-Unis. Après près d’une décennie, cela nous permettra enfin d’afficher librement des informations claires sur les prix et des liens d’achat, favorisant ainsi la transparence et le choix pour les consommateurs américains. Nous pouvons maintenant offrir aux consommateurs des prix plus bas, plus de contrôle et un accès plus facile à l’expérience de Spotify. Il y a encore du travail à faire, mais ce jour représente une étape importante pour les développeurs et les entrepreneurs du monde entier qui veulent construire et rivaliser dans des conditions plus équitables. C’est l’acte d’ouverture d’une nouvelle ère, et nous ne pourrions pas être plus prêts pour le spectacle.