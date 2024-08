C’est une première concession : Spotify annonce avoir reçu l’approbation d’Apple pour afficher des informations sur les prix dans son application iOS, mais uniquement pour les utilisateurs de l’Union européenne. Dès aujourd’hui donc, les utilisateurs européens d’iPhone et de l’app Spotify seront informés des tarifs directement dans l’application et pourront même consulter le site de Spotify pour s’abonner ensuite au service. « Les consommateurs d’iPhone dans l’UE bénéficieront désormais de nos prix promotionnels de fin d’été, » a déclaré Spotify sur sa page de blog. « Ils pourront également enfin voir combien coûte un abonnement Premium une fois la promotion terminée. »

Tout n’est pas rose cependant, sachant déjà que ce « gain » n’a été obtenu qu’après une longue bataille juridique et surtout une lourde amende de 1,8 milliards d’euros adressée à Apple pour le non respect des lois antitrust de l’union européenne. En effet, Spotify ne peut toujours pas ajouter sur son app iOS de liens directs pour effectuer des achats en dehors de l’App Store… à moins d’accepter des conditions financières jugées ineptes par le service de streaming musical : « Malheureusement, Spotify et tous les services de streaming musical dans l’UE ne peuvent toujours pas offrir aux consommateurs la possibilité simple de cliquer sur un lien pour effectuer un achat dans l’application en raison des taxes illégales et prédatrices qu’Apple continue d’exiger, malgré la décision de la Commission. La lutte continue. Les consommateurs d’iPhone partout dans le monde méritent d’avoir des informations de base sur le coût des choses, quand ils peuvent profiter de bonnes affaires et promotions, et où acheter ces choses en ligne. Si la Commission européenne applique correctement sa décision, les consommateurs d’iPhone pourraient bénéficier de gains supplémentaires, comme des options de paiement à moindre coût et de meilleures expériences de produits dans l’application. »